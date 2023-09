La Fiorentina che si perde e disperde: la crudeltà del centravanti dov'è?

Chi si aspettava una Fiorentina subito pronta e più matura al terzo anno di Italiano sarà rimasto deluso: la squadra viola è ancora in fase di rodaggio e in cerca di punti di riferimento e continuità. La Gazzetta dello Sport richiama al test di maturità di oggi a Udine, in un post trasferta europea che spesso mette in difficoltà le squadre impegnatevi. Da risolvere ci sono quei cali di tensione che spesso costano caro, dove la Fiorentina si perde e disperde risultati. Il rimedio starebbe, secondo la rosea, nella crudeltà sportiva e nel cinismo degli attaccanti, che però sono ancora a secco dopo 7 partite.