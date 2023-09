Agibilità Viola Park, importanti passi in avanti verso la data di inaugurazione

Questione agibilità Viola Park: ci siamo (quasi). Dopo la notizia che vi abbiamo dato ieri, relativa all'evento di apertura del nuovo centro sportivo della Fiorentina, adesso anche l'agibilità dell'impianto è più vicina.

Qualche minuto fa, infatti, l'ingegner Gori, dirigente del Genio Civile, ha firmato la sanatoria presentata dalla Fiorentina, atto che ancora mancava, dichiarando chiuso il procedimento.

Ora davvero manca solo l'esito del sopralluogo del 28 settembre da parte della Commissione comunale pubblico spettacolo per la concessione dell'agibilità. Il Viola Park si appresta dunque ad aprire le sue porte, per la grande inaugurazione fissata per il prossimo 11 ottobre.