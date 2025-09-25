Natali: "Per dare identità a una squadra basta un mese. A Firenze servono le palle"

Cesare Natali, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno per parlare, senza troppi giri di parole, delle difficoltà della squadra viola in questo inizio di stagione.

Le parole di Natali

“I giocatori sono professionisti, lo sanno bene che non stanno performando quanto devono. Ora bisogna cambiare marcia e convincere, perché la rosa dei viola è una delle più attrezzate per l'Europa, ma ogni partita l'obiettivo sembra allontanarsi sempre di più”.

“A Firenze servono le palle”

“Quando le cose vanno male a Firenze serve carattere, servono le palle. Al momento dalla squadra sono arrivati segnali preoccupanti, perché per dare identità a un gruppo serve un mese, un mese e mezzo. Il gioco invece non sembra essere stato assimilato dai giocatori, o forse non è adatto. Ora tocca al mister cambiare le cose, sia dal punto di vista tattico che psicologico".