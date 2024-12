Le porte del Franchi saranno aperte ai tifosi del Napoli, ma con un'importante limitazione. La situazione

Il prossimo 4 gennaio il Napoli sarà di scena al Franchi contro la Fiorentina, con la squadra di Palladino che ansiosa di rifarsi in casa della Juventus domenica prossima, proverà a tornare macinare gioco e punti anche contro i partenopei tra le mura amiche.

Settore ospiti aperto, ma con limitazioni

La compagine guidata da Antonio Conte potrà contare anche sul sostegno dei propri tifosi nella ridotta capienza del settore ospiti dell'Artemio Franchi, ma ufficialmente soltanto di coloro che siano in possesso della fidelity card del club di De Laurentiis e che non siano residenti in Campania. La campagna di vendita partirà il prossimo 30 dicembre alle ore 15:00 e terminerà il 5 gennaio alle ore 19:00.