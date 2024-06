Kean torna di stretta attualità per la Fiorentina, contatti con la Juventus. Riflessioni sulle richieste per Musso e sulla questione portiere

Dopo la presentazione di Raffaele Palladino come allenatore della Fiorentina, può cominciare ad accendersi il mercato. La redazione di Calciomercato.com fa il punto a Radio Sportiva, sottolineando le richieste ben precise e specifiche del tecnico appena arrivato in viola.

Kean torna di moda alla Fiorentina

Un nome caldo per l'attacco è Moise Kean. L'indicazione arriva da Palladino stesso, che lo ha cercato anche a Monza nella scorsa sessione di mercato. Le parti sono in contatto e la Fiorentina cercherebbe un prestito con obbligo di riscatto o un trasferimento a titolo definitivo, condizioni sulle quali la Juventus non è convinta. Il club viola continua a seguire il classe 2000, consapevole della concorrenza dalla Ligue 1.

Richieste alte per Musso

Riflessioni anche sulla questione portiere. L'Atalanta chiede circa 15 milioni di euro per Musso e non scende sotto la doppia cifra. Condizioni troppo alte per la Fiorentina, che valuta anche Audero dell'Inter. In ogni caso, saranno da capire al meglio le intenzioni della società, viste le ottime parole di Palladino spese anche su Terracciano.