La formazione ufficiale della Fiorentina: spazio alla coppia offensiva inedita, c'è Dzeko accanto a Kean. Si rivede Fagioli dal 1'
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tutto pronto per la sfida del Franchi di stasera tra Fiorentina e Napoli: una Viola orfana di Gudmundsson che offre spazio alla prima volta per la coppia Kean-Dzeko. Si rivede anche Fagioli in cabina di regia dopo l'assenza a Torino.
Le formazioni UFFICIALI
FIORENTINA (3-4-1-2) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Dzeko, Kean. All. Pioli.
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, McTominay; De Bruyne; Hojlund. All. Conte
