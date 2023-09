Ancora il fattore Gonzalez: il numero 10 è sempre più decisivo. E da Basilea in poi i numeri sono impressionanti

🇦🇷 Nico González en sus últimos 12 partidos con Fiorentina:



⚽️⚽️ vs. Basel.

⚽️ vs. Inter.

⚽️ vs. Sassuolo.

🅰️ vs. West Ham.

⚽️ vs. Genoa.

➖ vs. Rapid.

⚽️ vs. Lecce.

⚽️⚽️ vs. Rapid.

➖ vs. Inter.

🅰️ vs. Atalanta.

➖ vs. Genk.

⚽️ vs. Frosinone.



El 10. 🪄 pic.twitter.com/1KIt2YbhXg