Attualmente non sembra nell'orbita della prima squadra, ma Eman Kospo è sicuramente un profilo interessante in prospettiva per la Fiorentina. Preso per rinforzare la Primavera di Galloppa in chiave Youth League, il ragazzo era seguito anche da altre squadre come conferma il suo procuratore Nusret Jashari:

“Goretti ha fatto un gesto importante”

“La Fiorentina seguiva Kospo da tempo - ha detto a TMW - ma i contatti sono iniziati il 2 aprile. Ricordo con precisione la data perché stavo guardando una gara di Youth League dove lui era titolare, e a vederlo c'era un osservatore del club viola. Quando mi hanno chiamato la trattativa è iniziata subito, abbiamo visitato il Viola Park e quella struttura pazzesca ha influenzato positivamente la nostra scelta. Anche l'Atalanta seguiva Kospo, ma Goretti ha fatto un gesto importante per noi”.