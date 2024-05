A Radio Bruno è intervenuto l'ex Fiorentina Reginaldo per parlare di alcune tematiche legate alle vicende viola. Questa le sua opinione: “Avevo detto che alla fine i gol pesanti degli attaccanti sarebbero arrivati. Ed è successo. Adesso spero che Italiano possa alzare la Conference, perché se lo merita. Belotti? Sta facendo un grandissimo lavoro, si è messo a disposizione e sta dimostrando una mentalità da guerriero”.

E su Italiano: “Avete visto che è successo al Napoli senza Spalletti? Secondo me la Fiorentina rischia lo stesso senza Italiano. Se va via spero che venga preso un allenatore dello stesso livello di Italiano per continuare il percorso che ha intrapreso”.