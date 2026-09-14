Giuseppe Commisso: "Mio padre sapeva che la Fiorentina era più di una semplice squadra. Un viaggio che proseguirà"

Ricevendo il Pegaso d'Oro, massima onoreficenza della Regione Toscana, il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha espresso alcune parole celebrative per questo evento.

“La Fiorentina è di tutti i fiorentini”

“La Fiorentina è Firenze. Appartiene ai fiorentini e a coloro che hanno giocato con la maglia viola e a tutti i tifosi. Ringrazio il presidente Giani perché era presente nel momento più difficile della storia della Fiorentina con la ripartenza e per questo riconoscimento, oltre che per la sua amici amicizia nei confronti della Fiorentina”.

Rocco

Poi ha aggiunto: “Mio padre sapeva che la Fiorentina era più che una semplice squadra. Credeva negli investimenti, nei nostri giovani. Lui, ovunque sia, è sempre un tifoso viola”.

“Un viaggio che proseguirà”

“Oggi celebriamo i primi cento anni, è inviato un viaggio che proseguirà. Forza viola, oggi, domani e sempre”