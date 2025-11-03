Lucchesi: "Sento parlare di nuovo allenatore, ma qui la Fiorentina non ha più un direttore sportivo. Questa è emergenza pura"

Il dirigente sportivo, Fabrizio Lucchesi, è stato interpellato da Radio Bruno in merito al caos attorno alla Fiorentina, alla luce dell'ennesima sconfitta in campionato: “Siamo tutti sorpresi da questo avvio di stagione della Fiorentina, ma i primi ad esserlo saranno sicuramente i dirigenti”.

“Emergenza pura”

“La campagna acquisti sembrava poter far aspirare a grandi risultati ma così non è. Non ricordo una partenza del genere nella storia della Fiorentina, questa è un'emergenza pura. Una situazione simile l'ho vissuta nel '98-99 con l'Empoli quando retrocedemmo in Serie B cambiando quattro allenatori, ma le due realtà sono be diverse”.

“Prima dell'allenatore serve un ds…”

“I segnali non sono stati colti, ma oggi c'è da mettere le mani sulla Fiorentina. Sento parlare di allenatori ma manca ancora il direttore sportivo... Secondo me hanno già individuato il nuovo ds con il quale stanno individuando anche il nuovo tecnico. Il profilo adatto per la Fiorentina è Giuntoli. La scelta dell'allenatore invece è sempre la più difficile…”.