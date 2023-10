“Da quando c'è Andreazzoli l'Empoli fa punti, è una squadra più organizzata e non molla mai. Se non li affronti con la massima attenzione, possono metterti in difficoltà": parola di Vincenzo Italiano. La Nazione riporta questo estratto e sottolinea i precedenti tra i due tecnici; il più memorabile è la sconfitta viola per 2-1 al ‘Castellani’ del 2021.

L'allenatore gigliato conosce bene Andreazzoli, con il quale condivide qualche similitudine dal punto di vista della filosofia. Il ‘nuovo’ Empoli è migliorato in costruzione, ma fatica tremendamente a finalizzare. Domani, tuttavia, il copione è destinato a cambiare: con un Italiano pronto ad attaccare, gli azzurri provvederanno a bloccare il gioco della Fiorentina.