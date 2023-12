De La Fuente: "Scontro importante per inseguire la Champions, è bello finire l'anno al Curva Fiesole"

Vigilia dell'ultima gara del 2023 per la Fiorentina Femminile di Sebastian De La Fuente, ottimamente posizionata al terzo posto e con la possibilità di salire a -2 dalla Juve. Il tecnico ha parlato così al media ufficiale viola: "Ho detto alla squadra di finire bene questo 2023, di andare in vacanza un po’ più tranquilli, di consolidare le cose che abbiamo fatto bene fino a qui. Serve la maturità giusta per affrontare questo tipo di partita. Il basso profilo è sempre il mio ma è il secondo scontro diretto contro la quarta in classifica. Il valore delle partite aumenta via via, non è decisiva ma può lasciare un segnale per quello che verrà dopo e per la conquista dei posti a disposizione per la Champions League.

Loro hanno il nostro stesso obiettivo per cui credo che arriveranno aggressivi, non solo per il punto fatto contro la Sampdoria. E’ un finale perfetto perché così riusciremo a salutare i nostri tifosi, giocando una partita così importante in casa. Il pareggio dell’andata è stato determinante per il campo che c’era, sono contento di giocare una partita in uno stadio come il Curva Fiesole".