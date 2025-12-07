Il Napoli torna in vetta sulle spalle di Hojlund. Juve ancora k.o. al Maradona. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il posticipo delle 20:45 di questa domenica di Serie A. Napoli-Juventus termina 2-1: ormai non più un qualcosa che deve stupire, dato che i bianconeri vanno a perdere al Maradona per la settima stagione consecutiva.

Conte ha la meglio su Spalletti

Partono forte gli azzurri, che infatti confezionano il vantaggio nel giro di neanche sette minuti grazie alla rete di Hojlund. La squadra di Spalletti (tornato a Napoli da avversario per la prima volta) fatica tremendamente a reagire e deve aggrapparsi alle giocate dei singoli, come l'intuizione di Yildiz che tocca di prima sul palo opposto e trova il pareggio. Ma la vittoria dei ragazzi di Conte è nell'aria e il gol arriva in chiusura di gara, sull'ennesimo cross di Neres, dove McKennie sbaglia a rilanciare e serve l'assist a Hojlund per la doppietta personale. Il Napoli torna a guardare tutte dall'alto, Juve invece ancora settima.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 31, Inter 30, Milan 28, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Atalanta 16, Torino 14, Cagliari 14, Lecce 13, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.