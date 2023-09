"Gonzalez come Batistuta, così fanno quelli che lottano per un ideale comune. Nzola galleggia in un universo tutto suo"

In un editoriale pubblicato su La Repubblica, il giornalista Giuseppe Calabrese ha riservato per quanto riguarda la Fiorentina una “menzione speciale, però, la merita Nico Gonzalez. Ha giocato con l’Argentina ed è tornato solo due giorni fa. Ieri era in campo e ha fatto la sua parte. Così fanno i leader, quelli veri. Quelli che lottano per un ideale comune. Così faceva anche Batistuta, che giocava in un altro ruolo ma aveva la stessa voglia di spaccare il mondo di Nico”.

E poi: “Se proprio vogliamo trovare qualcosa che non va ci viene in mente solo Nzola, che continua a galleggiare in un universo tutto suo, fatto di palloni all’indietro e nessuna occasione vera. Un bel problema visto che su di lui si sono con centrate tutte le ambizioni offensive della Fiorentina. Di buono c’è che il tecnico lo conosce bene, quindi non avrà problemi a recuperarlo. Per il momento serve solo a fare qualche sponda, ma niente di più. Un po’ poco”.