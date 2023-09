Fischio finale...e la furia di Italiano si abbatte su Kouame. Le scuse dell'attaccante al tecnico sotto forma di abbraccio

Minuto 98' di Fiorentina-Atalanta, Pairetto fischia la fine, per i viola arrivano tre punti preziosi contro una squadra che dovrebbe essere una delle rivali dei gigliati in classifica. Ci sono tanti motivi per esultare, ma Italiano è una furia. Corre subito verso Kouame e se la prende con lui. L'attaccante capisce tutto e chiede scusa a modo suo, ridendo e abbracciando il tecnico.

Questo in poche parole il siparietto che è andato in scena a fine gara sul terreno del Franchi, il tutto ovviamente immortalato dalle migliaia di telecamere che ormai occupano tutti i campi della Serie A.

Ma da dove nasce l'arrabbiatura di Italiano? Al 95' la Fiorentina si ritrova in attacco vicino al calcio d'angolo sulla destra. Kouame riceve un fallo laterale e invece di controllare e difendere il pallone, facendo così scorrere via altri secondi preziosi, decide di appoggiare la palla di prima verso un compagno, sbagliando il passaggio e facendo ripartire l'Atalanta, che poi andrà a conquistare un calcio d'angolo.

Una situazione pericolosa quella per la squadra di Italiano, vista la differenza di centimetri che c'era in quel momento con l'Atalanta, una differenza che poteva costare cara (il gol del 3-3 a tempo scaduto con conseguente perdita di due punti in classifica).

Passato quel momento, ricomposta la situazione, Italiano si è poi definitivamente sciolto andando ad esultare sotto la Curva Fiesole: un piccolo show apprezzato da tutti anche perché pone fine a 15 giorni delicati, quelli che hanno fatto seguito alla pesante sconfitta di San Siro.