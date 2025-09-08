Arrivato e già andato via: la difficile strada per essere un'opzione a breve termine

Neanche il tempo di arrivare che Tariq Lamptey ha dovuto subito lasciare Firenze e la Fiorentina per rispondere alla convocazione del Ghana.

Serve tempo

Servirà del tempo al giocatore prelevato dal Brighton per inserirsi in questo gruppo e capire cosa chiede Pioli ad un esterno come lui che comunque è stato preso per essere un'alternativa a Dodô.

Periodo di apprendistato

Difficilmente potrà essere un'opzione nell'immediato per la fascia destra, avrà bisogno, chiamiamolo così, di un periodo di apprendistato che, la speranza di tutti almeno è questa, sia il meno lungo possibile.