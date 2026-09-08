Zazzaroni: "Vanoli alla Fiorentina ha fatto un'impresa mai vista nella storia. Ho preso critiche da Firenze ma..."

Durante il podcast Numer1, il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha raccontato alcuni retroscena sull'intervista con Paolo Vanoli, uscita nel giorno del centenario della Fiorentina. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, la chiacchierata avuta con il nuovo-vecchio allenatore viola avrebbe rappresentato un momento di svolta decisivo nel rapporto tra l'allenatore lombardo e la società viola.

‘Impresa clamorosa di Vanoli alla Fiorentina’

“L'intervista a Vanoli è stata suggerita da lui, voleva farla con me. È stato corretto e bravissimo. In quel momento è scattato un cambio di mood nei suoi confronti, in concomitanza con le tre sconfitte in campionato. I tifosi gli chiedevano di tornare, in fondo l'anno scorso li ha salvati. Un'impresa clamorosa, mai successa nella storia del calcio".

‘Ho preso critiche da Firenze ma…’

"La mia intervista ha dato un piccolo contributo nel cambiamento di rapporti tra Vanoli e la Fiorentina. Il cambiamento è stato radicale nella rosa, prendendo tanti stranieri, e per questo mi sono preso critiche da Firenze, ma io lo dicevo in ottica nazionale”.