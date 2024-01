Il Gallo viene a cantare oggi in città. E si è pure ridotto lo stipendio

Salvo sorprese, la giornata di oggi dovrebbe essere quella decisiva per vedere arrivare a Firenze Andrea Belotti.

Riduzione ingaggio

Il Gallo ha detto sì a tutte le richieste della Fiorentina e ha accettato perfino di ridursi parte del rimanente ingaggio da qui a giugno.

Già oggi a Firenze

Oggi dovrebbe essere in città per le visite mediche e subito dopo si metterà a disposizione di Italiano già per la prossima trasferta dei gigliati a Lecce.

Belotti arriva con un obiettivo preciso: quello di mettersi in mostra per conquistare la convocazione con la Nazionale per i prossimi Europei.