Domani è il giorno di Belotti alla Fiorentina? Posticipato l'incontro decisivo, ma la fumata bianca è praticamente una formalità

Andrea Belotti alla Fiorentina, un affare che prende quota, evidentemente a prescindere dalla posizione di M'bala Nzola. C'è molta fiducia per la chiusura della trattativa; il giorno decisivo può essere già domani?

Mancano solo i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è stato rinviato l'incontro tra la Fiorentina e l'entourage al completo di Belotti. L'unico tema da discutere è l'adeguamento dello stipendio dell'attaccante, ma niente di complicato. Per questo c'è molta fiducia nel chiudere l'affare già domani, giorno in cui il classe '93 potrebbe già raggiungere Firenze per le visite mediche.