Cucci: "Ho fiducia in Commisso, sta cercando di capire i fiorentini. Vlahovic? Quando è arrivato sembrava il Dio in terra..."

Storico giornalista e opinionista, Italo Cucci ha parlato a TMW Radio del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Lo vedo entusiasta, sta cercando di capire i tifosi e i fiorentini. Ho una certa fiducia nei suoi confronti”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “E' arrivato alla Juventus come fosse il Dio in terra, ma alla fine non ha combinato nulla. Giuntoli non ha mai calcolato Lukaku, per cui se lo scambio si farà sarà solo per volere di Allegri”.