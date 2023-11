Ranieri: "Abbiamo perso due finali immeritatamente. Quest'anno dobbiamo vincere nelle coppe e migliorarci in campionato"

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, è ottimista per questa stagione, relativamente a quanto potrà fare la squadra.

Due finali perse immeritatamente

“L'anno scorso siamo arrivati a giocare due finali - ha detto Ranieri - e non era facile, poi però queste partite sono gare a sé e abbiamo perso immeritatamente sia con l'Inter che contro il West Ham. Quest'anno dobbiamo migliorarci, anche se non sarà facile”.

E' tempo di vincere

E migliorarsi cosa significa? Ranieri aggiunge: “Questo vuol dire vincere le due finali e anche in campionato secondo me potremo far meglio di quanto fatto l'anno scorso”.