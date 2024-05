Biraghi: "Olympiakos forte, ma noi siamo tranquilli. Praga ormai rappresenta il passato. Jovetic? Sarà solo un avversario"

Intervistato da Sky Sport, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha presentato così la finale di Conference League: “Siamo tranquilli, avendo già giocato una finale l'anno scorso sappiamo a cosa andremo incontro. Servirà la massima concentrazione perché l'Olympiakos è una squadra forte, che in semifinale ha eliminato quella che a detta di tutto era la favorita ad alzare il trofeo”.

“Praga è il passato, abbiamo imparato dagli errori”

Poi ha aggiunto: “Praga ormai è il passato, degli errori di quella partita faremo tesoro per migliorare e non ripeterli ad Atene. Jovetic? Non l'ho sentito. Mercoledì sera sarà solo un avversario, dopodiché tornerà ad essere un ragazzo viola come è sempre estato da quando arrivò a Firenze tanti anni fa”.