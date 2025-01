Folorunsho, ci siamo: ecco quando il centrocampista tanto cercato dalla Fiorentina sarà a Firenze

Il centrocampista del Napoli Michael Folorunsho è sempre più vicino alla Fiorentina. È infatti emerso in questi minuti quando il giocatore potrebbe arrivare in riva all'Arno.

I dettagli

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini su X il giocatore dovrebbe arrivare a Firenze per sostenere le visite mediche tra mercoledì e giovedì di questa settimana.

Un rinforzo per la Fiorentina

Palladino potrà quindi avere in questi giorni una pedina importante per rinforzare il centrocampo e iniziare il girone di ritorno con una pedina in più a disposizione.