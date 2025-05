L'allenatore in seconda del Torino Lino Godinho ha parlato dopo la partita pareggiata contro il Venezia elogiando Cristiano Biraghi, terzino di proprietà della Fiorentina in prestito ai granata. “Lui e Elmas sono due giocatori di altissimo livello”, ha dichiarato il vice di Paolo Vanoli, il quale aveva accusato un calo di pressione nel corso del secondo tempo della gara.

Gli elogi a Biraghi

Godinho ha poi detto dell'ex difensore viola: "Biraghi ci ha dato mano non solo per le caratteristiche calcistiche, ma anche per quelle mentali, è sempre attivo e aiuta il compagno a essere in partita".

Sul pareggio con il Venezia

E sulla gara pareggiata con il Venezia, che tra poco più di una settimana sfiderà la Fiorentina, ha dichiarato: "Abbiamo iniziato abbastanza bene, poi abbiamo sbagliato la pressione e abbiamo lasciato loro troppo tempo per impostare. Siamo andati in difficoltà, abbiamo messo maggiori energie per il secondo tempo. Volevamo essere più ordinati".