Grande tegola per il Chelsea: Mudryk risultato positivo a un controllo antidoping. Ora rischia quattro anni di squalifica

Il Chelsea, la squadra favorita per la conquista della Conference League e vero pericolo pubblico numero uno per la Fiorentina nella competizione, rischia di perdere uno dei suoi giocatori più forti.

Positivo

Mykhailo Mudryk è risultato positivo In un recente controllo antidoping al Meldonium. Il giocatore, in attesa dei risultati delle controanalisi, è stato sospeso temporaneamente dalla FA (la federcalcio inglese) e rischia una squalifica fino a quattro anni.

Le spiegazioni del Chelsea e del giocatore

Il Chelsea ha fatto sapere che "Mykhailo ha confermato categoricamente di non aver mai utilizzato consapevolmente alcuna sostanza vietata". Mentre il calciatore ha specificato: "Non ho mai usato consapevolmente sostanze vietate o infranto alcuna regola e sto lavorando a stretto contatto con il mio team per indagare su come ciò sia potuto accadere. So di non aver fatto nulla di male e rimango fiducioso di tornare presto in campo".