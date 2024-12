"Vederci lì vicini a Fiorentina e Chelsea mette i brividi": il cammino del Lugano in Conference League ricompensato dalla classifica

La Fiorentina è terza in classifica in Conference League a novanta minuti dalla fine della prima fase. Molto probabile il passaggio tra le prime otto, di cui sono certe solo Chelsea e Vitoria (prossima avversaria viola). C'è una squadra dal cammino molto particolare, il Lugano, che si trova in un'ottima posizione.

“Vicini a Fiorentina e Chelsea… mette i brividi”

Lo racconta l'allenatore degli svizzeri, Mattia Croci-Torti, dopo aver espugnato Varsavia. Ecco le parole riportate da Cdt.ch: “Pazzesco, anche perché diciamocelo, il nostro obiettivo era molto più umile e riguardava i playoff. Adesso leggere il nostro nome lì dove siamo, vicini a Fiorentina e Chelsea, mette sinceramente i brividi”.