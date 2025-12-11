La probabile formazione della Dinamo Kiev: Kostiuk deve rinunciare al capitano, ma ce la fa un big

Per gli ucraini è necessario trovare i tre punti, onde evitare una quasi certa eliminazione. Per la Fiorentina, ugualmente, è fondamentale non continuare a cadere, visti i recenti pessimi risultati in tutte le competizioni. E' questa l'aria che si respira a Firenze a poche ore dal calcio d'inizio di Fiorentina-Dinamo Kiev, match valido per la fase campionato della Conference League.

Una gara (già) carica di tensione

La Dinamo Kiev occupa attualmente la 27ª posizione con appena 3 punti, frutto di una vittoria a fronte di 3 sconfitte. Il bilancio parla di 7 gol subiti e 6 realizzati, tutti segnati nell’ultimo incontro, che ha visto la squadra di Kostiuk imporsi nettamente. Le tre sconfitte sono arrivate invece con: Crystal Palace, Samsunspor e Omonia Nicosia.

L'assente di rilievo è il mediano Brazhko. Forfait annunciati anche per il capitano Buyalskyi ed il difensore Popov. Presente invece Yarmolenko, nonostante un problema fisico. A seguire le probabili scelte dell'avversario odierno della Fiorentina:

Il probabile undici della Dinamo

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Vivcharenko; Pikhalyonok, Mykhaylenko, Yatsyk; Voloshyn, Ponomarenko, Redushko. All.: Kostiuk.