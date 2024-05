Rapuano e Chiffi sul banco degli imputati: Il gol decisivo del Verona è da annullare. Belotti, sarebbe rigore ma...

La partita tra Verona e Fiorentina è stata diretta da Antonio Rapuano della sezione di Rimini, mentre il Var era Daniele Chiffi di Padova.

Fallo di mano evidente

Li citiamo entrambi perché l'errore sul gol decisivo della partita non annullato è da dividere tra questi due. Prima che il pallone venga rinviato da Milenkovic, c’è un tocco di mano evidente di Lazovic. C'è un replay televisivo, che passa anche in sala Var, dove si vede in maniera evidente che il pallone varia la traiettoria e cambia rotazione dopo l'intervento del giocatore gialloblu. Eppure…

Rigore per il Verona

Nel primo tempo, c'è il tocco con la mano di Christensen sul piede di Noslin, di conseguenza c'è il rigore per il Verona concesso ad inizio partita.

E uno per la Fiorentina, ma…

Nel finale di gara, Dawidowicz tocca sul piede destro Belotti: sarebbe rigore (non visto) anche questo, ma viene rilevato il fuorigioco dell'attaccante gigliato che annulla tutto il resto.