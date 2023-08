A Pamplona hanno esultato, evitato lo "spauracchio" della Conference

L'Osasuna era fra le squadre più temute nel sorteggio di Conference League per la Fiorentina. Ma la paura era reciproca. Infatti come scrive il quotidiano AS : "I Rojillos hanno evitato la Fiorentina, lo spauracchio di questo spareggio. In quanto finalista della scorsa edizione". Come dargli torto…

L'Osasuna, per la cronaca, ha pescato la vincente di Brugge-Akureyri, una formazione islandese. Chissà se i Viola di Firenze e Rojillos di Pamplona si incontreranno nel lungo cammino della Conference.