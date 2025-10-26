Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto a DAZN prima della gara contro il Bologna: "Stiamo cercando equilibrio. Dipenderà poi dai tempi e dalle scelte, siamo determinati, vogliamo sfruttare ogni singola gara per migliorare la nostra classifica".

"Conference un obiettivo, e sul Bologna…"

Pioli prosegue: "La gara vinta in Conference? Non è la prima gara che vinciamo in Europa. E' un nostro obiettivo e vogliamo arrivare fino in fondo. Oggi dobbiamo pensare al Bologna, ci dobbiamo soltanto portare dietro delle cose positive. Siamo concentrati solamente sulla gara di oggi, non dobbiamo pensare indietro o avanti".

Su Gudmundsson e Kean

E sull'assetto tattico dei viola commenta: "Conosciamo i nostri avversari, sono molto aggressivi. Con Moise attaccheremo la profondità. Gudmundsson starà tra le linee, conta tanto il suo movimento, e il momento in cui loro saranno serviti. Dobbiamo avere una squadra che sposta il baricentro".