Ferrero: "Molto vicino ad acquistare la Salernitana. Se fa punti con la Fiorentina può salvarsi"

Questo pomeriggio l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, durante un intervento su Radio Cusano Campus, ha rivelato di esser stato molto vicino ad acquistare la Salernitana, prossima avversaria della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

“Avevo acquistato la Salernitana. Era mia e non di Lotito. Era l’estate 2011, con la società appena fallita. Andai in comune, incontrai il sindaco Vincenzo De Luca. Avevo acquistato la Salernitana, avevo anticipato Lotito. Scesi dal comune sicuro dell’accordo ma allora dei tifosi, degli omoni, mi presero e mi portarono con loro. Allora cambiai strada e scelsi di rinunciare: a distanza di anni me ne pento ancora! Salerno è una piazza bellissima, una città straordinaria. All’epoca non ero pronto”.

Ha poi concluso parlando della stagione in corso: “Vista la situazione attuale in classifica devo dire che non è semplice risalire, ma sono convinto che la vittoria di sabato con la Lazio possa valere un’intera stagione. In queste situazioni la testa conta più delle gambe. Ora con questa vittoria tutto è diverso, se riesci a strappare punti anche in trasferta contro una squadra come la Fiorentina puoi farcela davvero”.