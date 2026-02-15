La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: l'assalto alla vetta passa dal solito Braschi. Out il capitano

Tutto pronto per la sfida delle 15 tra Hellas Verona e Fiorentina Primavera, valevole per la venticinquesima giornata di campionato: riposa capitan Trapani, mentre Galloppa conferma la fiducia a Sturli.

In porta ci va il solito Fei, mentre nella difesa a 4 sarà Perrotti a fare le veci di capitan Trapani sull'out di sinistra. A destra, come detto, confermato Sturli: i due centrali saranno Turnone e Sadotti, oggi con la fascia da capitano. Mediana occupata da Conti e Deli, mentre i tre sulla trequarti saranno, da destra a sinistra, Kone, Angiolini e Mazzeo. Il centravanti è confermato: ancora una volta, l'attacco lo guiderà Braschi.

Confermate quindi le assenze di Kospo, ancora malconcio, e di Balbo che ieri era presente nella trasferta di Como. La posta in palio è enorme: i tre punti oggi significherebbero vetta in solitaria.

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-2-3-1): Fei; Sturli, Bonanno, Sadotti, Perrotti; Conti, Deli; Kone, Angiolini, Mazzeo; Braschi. All. Daniele Galloppa.

Hellas Verona (3-5-2): Castagnini; Feola, Yildiz, Barry; Martini, Szimionas, Peci, De Rossi, De Battisti; Monticelli, Vermesan. All. Fabio Moro.