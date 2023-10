Montella batte la Croazia e gongola: "Serata perfetta, il calcio turco ha un grande futuro"

Reduce dalla vittoria contro la Croazia nelle qualificazioni a Euro 2024, il neo ct della Turchia ed ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato così: “Per me è davvero un ottimo inizio. Ho visto i ragazzi dare il massimo e lasciare tutto in campo, voglio congratularmi con tutti loro. E' stata una serata meravigliosa, la Turchia ha giocato con orgoglio contro un avversario molto forte”.

E poi: “Non dimentichiamo che la Croazia non aveva mai perso in casa nella storia delle qualificazioni europee. Non voglio nominare alcun singolo, stasera i miei giocatori sono stati tutti fantastici. Il futuro del calcio turco è luminoso”.