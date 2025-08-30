​​
Damiani: "Il rinnovo di Kean è un'operazione in cui vincono tutti. Vedo la Fiorentina in lotta per l'Europa che conta. Sulla Nazionale..."

Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Ex calciatore e oggi noto procuratore, Oscar Damiani è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno commentando la Fiorentina di Pioli e il suo ultimo acquisto, Nicolussi Caviglia.

“Il rinnovo di Kean è un'operazione dove vincono tutti: la Fiorentina si tutela, Kean se lo merita perché sta facendo molto bene e può ancora migliorare. Una situazione positiva in toto. La Fiorentina mi piace, sono stato tifoso viola sin da bambino e la seguo volentieri: la società ha lavorato bene, anche se i risultati dipendono da tanti fattori vedo una squadra che può competere per arrivare nelle coppe europee più importanti”.

Nicolussi Caviglia è un ragazzo molto interessante con ancora margini di miglioramento, mi piace molto. Ha caratteristiche importanti, dinamismo, tecnica e qualche gol".

“La Nazionale? Se devo essere sincero, il nostro calcio non sta molto bene. Le grandi squadre hanno molti stranieri, i nostri faticano a giocare, al momento ci è rimasta solo la storia, che però non va in campo. Ritengo però che il futuro prossimo ci porterà soddisfazioni, anche Gattuso mi sembra la persona giusta per guidare gli Azzurri”.

