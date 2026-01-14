In via di definizione l'uscita di Viti: domani il difensore firmerà con il suo nuovo club

Questione di ore e poi Mattia Viti non sarà ufficialmente più un calciatore della Fiorentina. Si chiude dunque dopo appena sei mesi l'avventura in maglia viola del difensore, ormai fuori anche dalle convocazioni di Paolo Vanoli.

Domani la firma con la Sampdoria

Oggi è stata definita quella che sarà la sua destinazione. Come riporta TMW, Viti farà ritorno al Nizza concludendo in anticipo il prestito, per poi essere girato immediatamente alla Sampdoria. La firma arriverà domani e si tratta di un altro prestito, fino al termine della stagione.