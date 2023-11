Dopo il successo sulla Lazio, Inzaghi vuole ritrovare il suo bomber anche per Firenze. Le ultime

Come riportato da TuttoSalernitana.com Filippo Inzaghi non potrà contare sulla squadra al completo per il prossimo match di campionato contro la Fiorentina.

Ochoa out, ma Dia?

Mancherà sicuramente l'esperto portiere messicano Ochoa, alle prese con un infortunio alla spalla rimediato in nazionale: al suo posto giocherà Costil. Chi invece la Salernitana farà di tutto per recuperare è Boulaye Dia.

E Cabral?

Fino all'ultimo momento Inzaghi cercherà di convocare Dia e Tchaouna, che hanno lavorato in palestra ma potrebbero rientrare molto presto in gruppo. Saranno decisivi i prossimi giorni ma la Salernitana vuole evitare ricadute e con il ritorno di Cabral e le buone indicazioni ricevute nello scorso match con la Lazio soltanto se al 100% i due attaccanti verranno convocati.