Corriere Fiorentino: La svolta fatta in casa dalla Fiorentina
Due le pagine dedicate alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino.
Pagina 8
Si apre con: “La svolta fatta in casa”. Sottotitolo: “Dopo Galloppa in prima squadra, Goretti promosso nuovo d.s. Allenatore, mercato di gennaio e rinnovi: ecco le sue tre priorità”. In taglio basso: “La prima mossa del neo direttore è Paolo Vanoli Accordo a un passo, la prima a Marassi?”.
Pagina 9
Intanto la squadra è impegnata in Conference League: “Viola a Magonza, il tecnico ad interim debutta col sorriso ”Non svegliatemi".
