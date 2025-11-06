​​

Corriere Fiorentino: La svolta fatta in casa dalla Fiorentina

Stefano Del Corona
Corriere Fiorentino

Due le pagine dedicate alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino

Pagina 8

Si apre con: “La svolta fatta in casa”. Sottotitolo: “Dopo Galloppa in prima squadra, Goretti promosso nuovo d.s. Allenatore, mercato di gennaio e rinnovi: ecco le sue tre priorità”. In taglio basso: “La prima mossa del neo direttore è Paolo Vanoli Accordo a un passo, la prima a Marassi?”. 

Pagina 9

Intanto la squadra è impegnata in Conference League: “Viola a Magonza, il tecnico ad interim debutta col sorriso ”Non svegliatemi". 

