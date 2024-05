Bagarini scatenati, volano prezzi assurdi per Fiorentina-Olympiakos. E dalla Curva Fiesole arriva un messaggio chiaro... FOTO FN

Bagarini letteralmente scatenati in Grecia. Volano prezzi davvero assurdi per i biglietti della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos.

Prezzi assurdi, bagarini scatenati

Tagliandi acquistati a 45 euro si trovano in vendita sulle piattaforme locali anche a 3500 euro. Gli sciacalli puntano sulla voglia dei tifosi biancorossi di esserci a ogni costo per questa che è una partita storica per il club del Pireo ma anche per l'intero calcio greco (prima finale europea di una squadra ellenica).

Il messaggio dei tifosi viola

Intanto dalla Curva Fiesole, durante la gara contro il Monza, è partito un messaggio molto chiaro, leggibile su un grande striscione: “Tutti ad Atene”. L'invito rivolto è quello, nonostante tutte le difficoltà che ci sono e sono evidenti, di accompagnare la squadra in questa partita che vale un'intera stagione.