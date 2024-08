Quest'oggi Filippo Distefano, calciatore in prestito dalla Fiorentina al Frosinone, si è presentato al club gialloblù con il quale disputerà il campionato di Serie B: “Mi sono subito trovato bene con tutti, il mister è una persona alla mano e sono pronto a mettermi a sua disposizione. Qui si lavora bene con i giovani e io ci tengo a fare bene anche se sono in prestito. Voglio contribuire a riportare il Frosinone in Serie A”.

“Sono qui per migliorare”

Poi ha aggiunto: “Mi piace avere palla sui piedi e puntare l'uomo. Ho scelto Frosinone perché qui si gioca un calcio propositivo, inoltre mister e direttore mi hanno voluto fortemente e questo ha fatto la differenza rispetto ad altre offerte che avevo ricevuto. Sono qui per migliorare, cercherò di apprendere il più possibile dall'allenatore e dai compagni più esperti”.