Il giornalista Stefano Cecchi ha analizzato sul suo profilo Facebook il 2023 appena finito della Fiorentina. Un commento approfondito sull'annata calcistica della squadra di Italiano.

Dalla Coppa Italia alle emozioni della Conference League

“La notte di coppa dell'Olimpico, con tutta Roma colorata di viola, amara e magica allo stesso tempo. Il colpo di Barak a Basilea, che fece venire un infarto emotivo a mezza Firenze. E poi: le quaterne di Braga e di Poznan, il colpo di Jovic che affonda il Milan al Franchi e Jack che ammutolisce San Siro e l'Inter. Quindi la notte ugualmente amara ma lo stesso struggente di Praga in finale col West Ham.

Il Maradona espugnato e una classifica meravigliosa

L'impresa recente di Napoli, i miracoli di San Ranieri, Gasperini battuto per l'ennesima volta con tanto di lamentío finale e questa classifica che sotto le feste profuma di meraviglia. È stato un 2023 pieno di emozioni belle per chi ha il cuore gigliato, da non dimenticare in fretta. Ma augurarsi che il 2024 possa essere ancora migliore è il minimo che possa fare un popolo straordinario di sognatori resistenti quali siamo noi tifosi viola. Che gran privilegio che è tifare Fiorentina!”