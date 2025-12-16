Nuovi esami per Gosens dopo la ricaduta al polpaccio. E il rientro del tedesco...
Robin Gosens manca ormai dal campo da un po', la sua ultima partita disputata con la Fiorentina risale al 29 ottobre, quando si è visto costretto a lasciare il campo nel finale della partita persa 3-0 dai viola sul campo dell'Inter, e il momento del suo rientro in campo potrebbe non essere ancora così vicino come qualcuno pensa.
Ricaduta e ancora ai box
Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, infatti, Gosens sembrava pronto a tornare a disposizione già per la partita di due fine settimana fa sul campo del Sassuolo. Nel corso della seduta di rifinitura della vigilia, però, per l'esterno tedesco è subentrata una ricaduta nella zona del polpaccio che lo ha costretto ad ammainare nuovamente bandiera bianca per fermarsi ancora una volta ai box.
Nuovi esami per il tedesco
E ora quando rientra Gosens? Sembra davvero probabile, salvo clamorosi recuperi lampo, che Gosens non si riveda prima del 2026, o al massimo per l'ultima gara del 2025 in programma al Tardini contro il Parma il prossimo 27 dicembre. Nelle scorse ore, intanto, si è sottoposto a nuovi esami a Villa Stuart"