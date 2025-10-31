Florenzi: "Vedere la Fiorentina in questo stato mi dispiace molto, soprattutto per Pioli. Non me l'aspettavo"

La Fiorentina sta facendo registrare un pessimo avvio in campionato: con quattro punti in nove partite, diventa la peggior partenza della storia di questo club. Tutti stanno finendo sul banco degli imputati, anche il tecnico Stefano Pioli, il cui rendimento lascia perplessi tanti protagonisti.

Florenzi non se ne capacità: “Non me l'aspettavo”

L'ex calciatore Alessandro Florenzi, recentemente ritirato, ha lavorato insieme all'attuale tecnico della Fiorentina. Ecco la sua opinione, a margine dell'evento ‘Giovani e Memoria’: “Sinceramente non mi aspettavo che la Fiorentina potesse avere tutte queste difficoltà in avvio. Perché conosco benissimo Pioli, so qual è la sua storia e conosco anche il suo staff”.

“Che dispiacere vedere la Fiorentina così”

“L'umanità di Pioli non si mette in discussione, la conosco ed è un allenatore forte. Vedere la Fiorentina in queste condizioni di difficoltà mi dispiace molto, soprattutto per Pioli”.