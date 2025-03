Corriere Fiorentino: Una squadra in sospeso e un patrimonio da oltre 60 milioni

Il Corriere Fiorentino approfitta della sosta per le nazionali per fare un primo punto di mercato in casa Fiorentina.

Prima pagina

In taglio alto il quotidiano locale anticipa l'articolo che ripropone nelle pagine interne scrivendo “In Sospeso” e poi “13 giocatori viola in prestito e tanti potrebbero tornare”.

Pagina 9

In taglio centrale il Corriere intitola: “Una squadra in prestito” continuando nel sottotitolo “Da capitan Biraghi a Ikoné, tutti i giocatori andati a cercare fortuna altrove e che a giugno potrebbero rientrare. I casi Nzola e Kayode”. In taglio basso il quoridiano riprende le notizie riguardanti la famosa coreografia della Curva Fiesole “Multa per la coreografia, viola pronti al ricorso”.