Si è da poco conclusa Italia-Repubblica Ceca di Under 19 maschile, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Il match ha visto l'impiego anche di un giovane calciatore della Fiorentina, Jonas Harder, centrocampista classe 2005 della Primavera di Galloppa.

La prestazione di Harder

Gara che è stata sbloccata da un bellissimo gol di Pafundi al volo a seguito di una meravigliosa azione corale guidata da Ciammaglichella, poi raddoppio di Lipani: tap-in sotto misura per il ragazzo di proprietà del Sassuolo. Nella ripresa, precisamente al minuto 74', ingresso in campo per Harder, al posto proprio di Lipani.

La situazione del girone

Gli Azzurrini, però, soffrono enormemente (gli avversari accorciano le distanze) e nel finale rischiano di subire almeno un paio di volte la rimonta. Al 91' è lo stesso Harder costretto a trattenere un ceco per fermare un'azione potenzialmente offensiva: ammonito. Alla fine, comunque, i ragazzi della Nazionale Under 19 riescono a superare l'ostacolo e adesso basta un pari contro la Georgia a Lignano per la testa del girone, che vorrebbe dire Europeo!