Nico Gonzalez: "Voglio che per me questa sia una stagione perfetta. Adesso devo ripagare la fiducia del mister, magari con una coppa"

A Sky Sport, l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, fresco di rinnovo con la società viola fino al 2028, ha commentato il suo momento in viola. Queste le sue parole: "Ringrazio la società viola e tutti i miei compagni. Sono contento di questo rinnovo. Adesso voglio che per me questo sia una stagione perfetta, senza problemi o infortuni.

Non fatemelo dire, ma se fosse per me rimarrei tutta la vita. Sento la fiducia che il mister ha in me, ora devo ripagarla sul campo. Magari regalando una coppa. Chissà, speriamo la Conference".

https://www.fiorentinanews.com/news/535901933062/nico-gonzalez-per-me-e-meraviglioso-essere-alla-fiorentina-la-maglia-numero-10-non-gioco-con-il-numero-ma-con-i-colori-viola-addosso