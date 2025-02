Il retroscena sul centrocampo viola: l'ipotesi di uno scambio dell'ultimo minuto fra Roma e Fiorentina in caso di mancato acquisto di Fagioli

Le ultime ore di mercato della Fiorentina sono state tutte all'insegna di Nicolò Fagioli. Il centrocampista ex Juventus era l'obiettivo numero uno dei dirigenti gigliati, ma la trattativa, complice l'inserimento del Marsiglia, si è rivelata tutt'altro che semplice.

Secondo le ricostruzioni di TMW, i dirigenti viola, quasi rassegnati sul fronte Fagioli, hanno cercato di mettere in piedi uno scambio per portare Bryan Cristante da Roma a Firenze, mandando in direzione opposta Amir Richardson.

Lo scambio dei due centrocampisti fra le società però non è andato in porto, anche perché i viola hanno deciso di puntare fino all'ultimo su Nicolò Fagioli, trovando l'accordo con la Juventus poche ore prima del gong finale.