Fagioli: "In mezzo al campo posso giocare ovunque. Quest'anno dobbiamo vincere la Conference League"

Nicolò Fagioli ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina; ecco le sue prole: “Qui è stupendo. Sono felice. Oggi mi sono allenato con i miei nuovi compagni, molti di loro li conosco già perché ho condiviso con loro delle belle esperienze in nazionale. Conosco bene anche Edo, sono molto legato a lui. Mi hanno accolto benissimo, si vede che è un bel gruppo. Il mio obiettivo sui gol? Eh, fare gol è sempre bello, ma lo è anche farlo fare. Io intanto voglio fare più punti possibili qui”.

A proseguito parlando del suo ruolo in campo “A centrocampo mi trovo bene ovunque, mediano in un centrocampo a due, o mezzala in uno a tre. Se dovessi scegliere preferirei mezzala o davanti alla difesa piuttosto che trequartista, ci giocavo quando ero più giovane, ma mi trovo meglio altrove”.

Infine un rapido passaggio sulla Conference “gli ultimi anni è andata male, ma quest'anno si deve vincere la Conference League”.