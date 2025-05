Dopo la vittoria di ieri contro l'Espanyol e il suo gol decisivo, l'attaccante del Real Betis Antony ha parlato nel post gara intervenendo anche sulla gara contro la Fiorentina che si giocherà giovedì al Franchi. Queste le sue parole:

“Sono molto contento del gol e anche di quello di Gio (Lo Celso ndr), ma la cosa più importante sono i tre punti e il fatto che stiamo ancora lottando per la Champions League e anche per la Conference. Ora dobbiamo concentrarci su Firenze ed essere preparati perché sappiamo che sarà difficile. Dobbiamo essere concentrati per andare in finale".