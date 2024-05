Pradé: "Regalare un'altra finale a tutti quanti sarebbe un sogno. Siamo abituati a giocare certe partite"

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto a Sky Sport prima della gara di Conference League a Bruges per commentare lo stato di forma della squadra viola:

“Siamo una squadra che ha sempre espresso tantissimo”

Pradè si esprime così: “La soddisfazione di essere qui è enorme, per noi si tratta di un grande traguardo ma sarebbe bellissimo, un sogno regalare un'altra finale a tutti quanti. Secondo me siamo una squadra che ha sempre espresso tantissimo. Soltanto in campionato abbiamo preso una ventina di pali, più altri sette o otto le coppe, e abbiamo sbagliato tanti rigori”.

"L'esperienza fa più della conoscenza"

E prosegue: “Ora che facciamo gol siamo anche più sereni. L'esperienza fa più della conoscenza: siamo abituati a giocare certe partite".